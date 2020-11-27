أصدر والي ولاية الجزيرة د. عبد الله أحمد علي إدريس أمس قرارين، قضى بموجب الأول بتكليف صلاح الدين محمد أحمد مدني مديراً عاماً للأراضي بولاية الجزيرة. وقضى بموجب القرار الثاني بتكليف المهندس الهادي أحمد المنصور الشفيع مديراً عاماً لهيئة الطرق والجسور بالولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر قرارات جديدة لوالي الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.