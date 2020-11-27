انطلاقة حملة تطعيم شلل الأطفال بالجزيرة

أعلنت وزراة الصحة بولاية الجزيرة عن انطلاقة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال غداً السبت والتي تستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، وعدد من المنظمات الطوعية، وتستهدف الحملة (1.048.260) طفل من عمر يوم حتى خمس أعوام بمشاركة (4000) من المدربين والمتطوعين والمشرفين من الجنسين.

وأكد مدير عام وزارة الصحة بالجزيرة أحمد المصطفى بحسب صحيفة الجريدة، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة الحملة وأشار لاهتمام الدولة بشريحة الأطفال وحرصها على تقديم الخدمات الصحية اللازمة، داعياً كافة شرائح المجتمع والشركاء الداعمين لإنجاح الحملة وكافة الحملات الخاصة بمكافحة الأوبئة، ولفت لأهمية مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أثناء الحملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)