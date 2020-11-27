عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر من موجة برد قاسية في الساعات المقبلة

الجمعة 27 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان من انخفاض في درجات الحرارة الصغرى إلى أقلّ من 10 في شمال وشمال غرب البلاد ونشاطٍ للرياح مثير للأتربة في الساعات المقبلة.

ودعت الهيئة قاطني المناطق المكشوفة اتّخاذ التدابير اللازمة، ومراعاة تنظيم الأنشطة الخارجية. وقالت الهيئة في تقريرٍ صادرٍ الخميس إنّ البلاد ستتأثر بمرتفع جويّ يؤدي إلى نشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية المثيرة للأتربة الخفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة.

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