مصدر أمريكي: إصلاح السودان من أصعب الوظائف على المسرح العالمي

وصف مصدر أمريكي إصلاح السودان بأصعب الوظائف على المسرح العالمي، وقال المصدر يُعد إصلاح السودان من أصعب الوظائف على المسرح، كونه يعيش في ظل تهديد دائم بانقلاب إسلامي، كما يتعين على رئيس الوزراء الجديد أن ينجو من عام 2020 المُروّع، خاصة بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة 8% أخرى على أساس سنوي.

بينما تضخمت عجز ميزانية الخرطوم إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعهده بإلغاء دعم الوقود بقيمة (2) مليار دولار، مما يجعل خطر الاضطرابات في السودان حقيقياً للغاية، في وقت استخدمت فيه البلاد بحسب صحيفة الصيحة، ما يقرب من 80% من عائداتها الحكومية على جيشها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)