هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن توقعات الطقس تشير إلى انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد خاصة في الأجزاء الشمالية، إضافة إلى نشاط لرياح مثيرة للأتربة خلال ساعات اليوم “الجمعة”.

وقالت الهيئة في تقرير صادر أمس، إن البلاد ستتأثر بمرتفع جوي يؤدي إلى نشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية المثيرة للأتربة الخفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة، وتوقعت أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى أقل من 10 في شمال وشمال غرب البلاد.

وطالبت الهيئة بحسب صحيفة الصيحة، قاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة، ومراعاة تنظيم الأنشطة الخارجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)