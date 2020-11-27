السودان يودع المهدي “حكيم الأمة” في جنازة رسمية

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم جثمان رئيس الوزراء السوداني الأسبق ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي الذي توفي مساء الأربعاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي التي نقل إليها في وقت سابق بعد تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان في استقبال الجثمان بحسب (سكاي نيوز)، عدد كبير من المشيعين يتقدمهم عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء.

وأقيمت في مطار الخرطوم جنازة رسمية للفقيد قبل نقله في موكب جنائزي مهيب إلى مسقط رأسه مدينة أم درمان، حيث سيوارى الثرى في القبة الملحقة ببيت آل المهدي والتي دفن فيها عدد من زعماء الحزب السابقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)