(الصحة) تعلن تسجيل (215) إصابة جديدة بـ(كورونا)

أعلنت السلطات الصحية عن (215) إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وأوضحت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقرير ليوم “الثلاثاء”، صدر أمس، أن ولاية الخرطوم سجلت (196)، الجزيرة (7)، النيل الأبيض (2)، الشمالية (1)، نهر النيل (5)، البحر الأحمر (3)، وجنوب كردفان (1) بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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