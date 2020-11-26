حركة جيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان تنعيان المهدي

نعت حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، والهيئة القيادية العليا للحركة، وتجمع قوى تحرير السودان وفق (سونا ) المفكر الامام الصادق المهدي، امام كيان الانصار، رئيس حزب الامة القومي، والذي وافته المنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إثر علة لم تمهله طويلأ نسأل الله له الرحمة والمغفرة والقبول الحسن وان يجعل الله الجنة مثواه مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وان يلزم اهله وذويه ومحبيه الصبر الجميل وحسن العزاء. عرف الإمام بوقوفه ونضاله من اجل الحريات والديمقراطية في البلاد، وبمساهماته الفكرية والسياسية، ووسطيته وجهوده المؤثرة علي الساحة السياسية السياسية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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