وزير الطاقة : يجب وقف تدهور الجنيه السوداني لتفادي زيادة أسعار الوقود

وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن يدعو كافة مؤسسات الدولة للتدخل لوقف التدهور السريع للجنيه أمام العملات الأجنبية لتفادي زيادة أسعار الوقود وفق الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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