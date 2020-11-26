والي النيل الابيض يتلقى العزاء في فقيد الامة الامام الصادق المهدي

تلقى الاستاذ اسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي النيل الابيض منذ صباح الخميس واجب العزاء في فقيد الامة والبلاد الامام الصادق المهدي زعيم حزب الامة القومي وكيان الانصار الذي وافته المنية فجر اليوم بدولة الامارات المتحدة. وقال وراق وفق ( سونا) إن الامام الصادق المهدي يعد فقدا عظيما للامة الاسلامية والسودانية واعتبره من اعظم القيادات الحزبية والسياسية والاجتماعية والدينية و من القيادات الديمقراطية النادرة لكونه يمتاز بالحكمة والدراية والاقتدار . وقال ان الصادق يعد مرجعا لكل القيادات الحزبية والسياسية بالبلاد وله دور محوري في السياسة السودانية وكان رجل دولة وشخصية دينية وداعما للحقوق المدنية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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