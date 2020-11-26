الفنان محمد منير: رحل الإمام المناضل في وقت تحتاج إليه الأمة الإسلامية قدراً وعلماً

نعى الفنان المصري الكبير محمد منير، ببالغ الحزن والأسى الإمام الصادق المهدي – الذي تربطه معه علاقة صداقة وطيدة – وكتب منير تغريدة على حسابه بتويتر وفق صحيفة السوداني: “مات الصادق الأمين المهدي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. إنها إرادة الله.. رحل السياسي المناضل في وقت تحتاج اليه الأمة الإسلامية قدراً وعلماً.. رحمه الله والى جنة الخلد.. وعزائي للدكتورة مريم والأسرة، وأخي بشرى وكل الشعب السوداني الشقيق.. رحم الله الصادق المهدي”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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