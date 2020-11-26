وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإقامة مراسم جنازة رسمية لفقيد الوطن رئيس حزب الأمة وكيان الانصار الإمام الصادق المهدي تقديراً لعطائه الثر في محراب الوطن بحسب صحيفة السوداني يُذكر أنّ الفقيد تولى رئاسة مجلس الوزراء في حقبتين من تاريخ البلاد . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يُوجِّه بإقامة جنازة رسمية لفقيد البلاد الصادق المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.