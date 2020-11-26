(46) حالة إصابة بفيروس شلل الاطفال و( 3 ) وفيات

كشفت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (46) حالة اصابة بفيروس شلل الاطفال الوافد بعدد 13 ولاية بالبلاد منها (3) وفيات وأعلنت الوزارة انطلاق الحملة القومية للإستجابة لفيروس شلل الاطفال الوافد الجولة الاولي بعد غد السبت في الفترة من 28 نوفمبر الحالى الي مطلع ديسمبر القادم والتي تستهدف 8,600,000 طفل وطفلة دون سن الخامسة بجميع ولايات السودان .

وناشدت الوزارة وفق ( سونا) قيادات المناطق المقفولة بالمنطقتين جنوب كردفان والنيل الازرق باعطاء الضوء الأخضر للفرق الطبية لتطعيم الأطفال في تلك المناطق .

وقال دكتور أسامة عبد الرحيم وزير الصحة الاتحادي المكلف لدى مخاطبته المؤتمر الصحفي للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال بالوزارة الخميس بان الحملة تشمل جميع الأطفال دون سن الخامسة داخل الحدود السودانية دون النظر لجنسية الطفل .

وأضاف ان انتشار شلل الأطفال كان بسبب الإغلاق الكامل لجائحة كورونا الذي شهدته البلاد في الاشهر الماضية، واقر أسامة بان تاخير انطلاق الحملة جاء بسبب عدم توفر الجوانب المالية لانطلاق الحملة .

وقال ان التكلفة المالية للحملة للجولتين تبلغ 15 مليون دولار تم تقسيمها لحملتين الاولي تبدا بعد غد السبت والثانية تنطلق في مطلع العام المقبل، مؤكدا التزام التحالف العالمي بايفاء كل الالتزامات المالية لإنجاح الحملة .

أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف أهمية التطعيم ضد شلل الأطفال دون سن الخامسة .

ونبه الى خطورة الفيروس المعدي الذي يشكل خطورة لأي شخص غير ممنع، مشيدا بالنجاحات الكبيرة التي حققها التحصين الموسع والشركاء في استئصال شلل الأطفال لأكثر من إحدى عشرة عاماً .

وأفاد عبدالرحيم أنه في مارس 2020م دخل دخول فيروس الشلل النمط 2 المتحور من إحدى لدول المجاورة وبما أن الأطفال الأقل من خمسة سنوات عمرا يشكلون الفئة الأكثر عرضة لهذا المرض لذا كان لابد هذه الحملة .

وكشف الوزير وجود فرق مدربة ومؤهلة تقوم بالتطعيم بإشراف المركز تضم خبراء وطنيين ومشرفين اتحاديين لكل ولاية، مؤكدا اكتمال الإجراءات لتنفيذ الجولة الأولى من الحملة في الوقت المحدد .

وابان اسامة أن الجولة الثانية لحملة التطعيم سوف تكون بعد شهر من هذة الحملة لكل الجنسيات داخل السودان. مشيدا بكافة الشركاء وجميع جهات الصلة متمنيا أن تصل التغطية الى 100% بعد توفير كل معينات النجاح .

ومن جانبة قال مدير ادارة التحصين الموسع بالوزارة د. عبدالله حسن ان الحملة ستكون من منزل الي منزل مع اتباع كافة الاشتراطات الصحية، مشيرا الى تشكيل لجنة للتعامل مع رافضي التطعيم من الاسر وقطع بأمان وفعالية اللقاحات .

أكد الخبير الوطني لاستئصال شلل الاطفال بروفيسير الصادق محجوب أن الحالات بلغت عددها 46 حالة بداية من شهر مارس 2020م، وأن آخر إصابة بشلل الأطفال كانت في العام 2009م موضحا أن ظهورها من دولة مجاورة ونسبة لظروف ظهور جائحة كورونا تأخر وصول تأكيد العينات من المعمل المعتمد في القاهرة موكدا أهمية التطعيم للاطفال دون الخامسة .

من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية دكتور عماد الدين احمد اسماعيل ان بإستطاعة السودان العودة من جديد إلى الخلو من مرض شلل الأطفال، داعيا لأهمية التطعيم الروتيني والتعاون الإقليمي وتقوية نظام الترصد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)