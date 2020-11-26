أسر معتقلي مجلس الصحوة يلتقون النائب العام

التقى النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر الخميس بمكتبه بأسر قيادات مجلس الصحوة الثوري المعتقلين وأشار ممثل الأسر الى القرار الصادر من مجلس السيادة بالعفو عن حاملي السلاح وأنهم قد استفسروا عن مصير هذا القرار وعدم تطبيق هذا القرار على المعتقلين من مجلس الصحوة.

وأوضح النائب العام وفق ( سونا) أن القضية الخاصة بمجلس الصحوة أمام القضاء العسكري ولا يجوز قانوناً تدخل النيابة فيها، وأن القرار الصادر من مجلس السيادة بخصوص العفو عن حاملي السلاح صدر بموجب الإتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة وفق إتفاقية السلام المبرمة بين الطرفين.

وأشار الحبر الى أنه سيتم إصدار إستثناءات سيتم بموجبها تشكيل لجنة للنظر في كل حالة على حدة وفي ذات السياق أكد النائب العام على إستقلالية وحيادية النيابة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.