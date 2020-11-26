إسحاق أحمد فضل الله يكتب: خميس الكذب

كلمة وشرحها..

والرسم.. يجعل الشرح أكثر فصاحة.

والخميس.. اليوم. إعلان الحكومة القحتية الجديدة ( ما لم يقع حدث ينتظره الناس )

وحكاية قحت في الزمان يشرحها كرومويل. .

وكرومويل قال أعلم أن تسعة من عشرة أشخاص يكرهونني.. لكن ماذا يهم ما دام العاشر مسلحاً..

قحت كانت تقول هذا..

والآن.. قولها يختلف.. بعد أن فقدت التسعة.. وفقدت العاشر..

والرسم الآن هو .. حكومة. تتلفت..

والشيوعي الذي جاء بها وطرد منها. يعلم أنه سبب كراهية الناس لها.

وكراهية الناس للشيوعي.. تجعله يتسلل الآن بوجوه جديدة..( وآمال . الناطقة باسم الشيوعي. تجعل إسماعيل هو من يدير التسلل هذا )

والمرشحون.. سبعون. للحكومة..

والرقص حولها هو .

عرمان .. رشحوني للخارجية.. ورفضت..

والكذب القبيح هذا. يعيد النكتة التي يطلقها الشيوعيون قديماً..

النكتة تقول إن أحدهم كان يدعي معرفة كاملة بأحوال كل أحد ..

ويوماً.. ينظر إلى رجل يعبر الشارع. ويقول لصديقه..

هذا الرجل (يبوظ) الأولاد

والآخر يصرخ… هااا . دا أبوي..

قال هذا..

هاا.. دا بوظني أنا…

الكلمة تعني . أن يكون الإنسان شاذاً أفضل عنده من أن يكون كذاباً….

والحكومة القادمة تقول لا شيوعي..

ومناوي يقول.. لا لجان مقاومة..

والحكومة القادمة بها منافع أخرى لحمدوك..

حمدوك يتغطى بحكومة اليوم الخميس حتى يلحق بحكومة يناير القادم.

وحمدوك يجري هارباً من شيء خاص. هو .. مواجهة العسكريين..

والأحاديث. الألف التي تطلقها قحت .

الأحاديث التي يلغي بعضها بعضاً. تعني. عشرين حكومة يلغي بعضها بعضاً..

وفيصل. عن الفوضى قال..

الاختفاء القسري لبعض الناس سببه كثرة الجهات الأمنية..

والجملة تعني وجود عشرين جهة كل منها سلطة منفردة.. وأن قحت لا حيلة لها..

ومن الجري الخارجية تقول.

لم نصوت لإسرائيل في الأمم المتحدة بينما العالم. عيونه كلها في قاعة الأمم المتحدة..

الخارجية تعلم هذا.. لكن الكذب عندها أفضل من الشذوذ.

وفيصل عن إسرائيل يقول.

لم نسمع بزيارة إسرائيلية للخرطوم.

بينما كل ماعز . تعرف أن الوفد جاء.

وأنه اجتمع بالبرهان منفرداً ثم بالعسكريين الآخرين منفرداً. ثم بالحكومة كلها..

وفيصل. يفضل أن يكون كذاباً لأنه يعلم الشذوذ المخيف

يعلم أن الوفد الإسرائيلي لم يتحدث إلا عن الأمن.. ( أمن قحت) ويعلم شيئاً آخر هو..( أن التسارع الغريب ) للوفود الإسرائيلية.. أربعة وفود إسرائيلية. في يومين. يعني أن شيئاً مدبر

وشيء يشبه أن يكون تنسيقاً إسرائيلياً مع العساكر ضد حمدوك

والحديث عن وفد سوداني إلى تل أبيب لعله يعني رد حمدوك على هذا

وقذائف بين قلعة العسكريين وقلعة حمدوك..

ودعوة حمدوك.. لجنة دولية للتحقيق في فض الاعتصام . تشبه أن تكون تحذيراً من حمدوك للعساكر

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وحمدوك يشعر أنه يفقد الأرض كلها. يفقد الإمارات وأمريكا.. وهذه وهذه كلاهما يقول. لا يمكن قيام حكومة في السودان دون الإسلاميين..

والبرهان حين يعلن ضرورة قيام حكومة كفاءات حقيقية. كان يعني الإسلاميين.

والجملة هذه. ما يصبح أرضاً. تكتب عليها. هو . الحديث عن إطلاق قادة الإسلاميين

والحديث عن إطلاق قادة للأمن من غير اليسار.

والموجة الأولى. من إعادة المفصولين من الخدمة المدنية.

والموجة والموجات الآن. عن ضرورة الحوار مع الإسلاميين..

ثم موجة تنطلق ضد لجان المقاومة إلى درجة أن الحركات تقول..

لا لجان مقاومة في الحكومة الجديدة..

والبرهان يستخدم هذا ويستخدم أخطاء حمدوك . ذخيرة في معركته.

والظلال تقول إن الحركات تتجه إلى صالون البرهان

وكل أحد ينطلق للصيد

وحمدوك. يستبعد فلان وفلان من ترشيحات الخارجية والمالية وحزب الأمة يعلن صراحة أن الخارجية والمالية وولاية الخرطوم هي. الشيكات التي على قحت أن تكتبها لهم..

واجتماع يتحول إلى شجار بين الشيوعي والأمة ينتهي بالأمة وهو يقول للشيوعي

أخرجوا في مظاهرة.. حتى يعرف الناس حجمكم. ونخرج نحن في اليوم التالي.

قال الشيوعي ساخراً

بعدها يخرج الإسلاميون في مظاهرة. وعندها سوف تعرف أنت ما هو الحجم

يبقى.

أن العيون المتشائمة تنظر إلى الأمر كله وتستعيد جملة كرومويل..

قالوا..

لعل الحركات المسلحة هي التي تعيد جملة كرومويل.

وبالبندقية تطلب حكومة انتقالية عمرها عشر سنوات.. ثم عشر سنوات. ثم عشر سنوات

نكتب هذا منتصف نهار الأربعاء

والناس تنتظر خبراً ضخماً.

صحيفة الانتباهة