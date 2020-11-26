الحزب الشيوعى السودانى ينعى الامام الصادق المهدى

بعميق الحزن والاسى ينعى الحزب الشيوعى السودانى السيد الصادق الصديق عبد الرحمن المهدى زعيم حزب الأمة القومى، إمام الانصار ورئيس الوزراء السابق رجل الدولة والقائد السياسي، الكاتب والمفكر السودانى الذى حدثت وفاته مساء امس 25 نوفمبر 2020 بدولة الامارات، ويشارك الحزب جماهير حزب الأمة الاحزان كما يسجي التعازى الحارة لاسرته واصدقائه ولجماهير الشعب السودانى كافة فقد فقدت البلاد أحد أعمدتها الوطنية وقادتها الافذاذ.انا لله وانا اليه راجعون الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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