إجلاء السودانيين العالقين بإقليم تيغراي

أجلى طاقم السفارة السودانية في أديس أبابا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة والسلطات الإثيوبية السودانيين، العالقين باقليم تيغراى، الذين وصلوا إلى أديس أبابا.

وقالت وزارة الخارجية في تعميم اطلعت الخميس، إنّ جميع السودانيين بخير

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)