أجلى طاقم السفارة السودانية في أديس أبابا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة والسلطات الإثيوبية السودانيين، العالقين باقليم تيغراى، الذين وصلوا إلى أديس أبابا.
وقالت وزارة الخارجية في تعميم اطلعت الخميس، إنّ جميع السودانيين بخير
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء السودانيين العالقين بإقليم تيغراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.