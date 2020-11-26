في أول ظهور لها المنصورة مريم .. عاش الإمام صابراً على الشدائد

الحمد لله انتقل أبوي الإمام الصادق إلى دار الحق بمركز العزل بمدينة الشيخ خليفة الطبية بأبي ظبي. الدفن بقبة الإمام المهدي الساعة 9 صباح الجمعة 27 / 11 بإذن الله. لم نعرف موعد سفرنا بعد. ولكننا في العزل.البركة فينا وفيكم رحم الله إمام أنصار الله أيقونة الديمقراطية. الذي عاش صابراً على الشدائد والمشاق رغبة في دوام القرب والتلاق. ونحمد الله الذي اصطفاه شهيداً للوباء.

المنصورة مريم الصادق المهدي الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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