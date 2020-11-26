وزير الثروة الحيوانية: وصول الباخرة “فيكتوريا” للموانئ القطرية

أكد دكتور عادل فرح إدريس وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف إنسياب صادرات الثروة الحيوانية من اللحوم الحيه والمذبوحة للأسواق العالميه وفق المعايير والضوابط الدولية. وأشار إلى وصول الباخرة فيكتوريا للموانئ القطرية علي متنها 22900 رأس من الضأن وعدد 500 رأس من العجول، موضحاً أن هذه الشحنة لصالح شركة ودام الغذائية القطرية فرع السودان، مشيراً إلى أن بواخر الصادر ستتوالى إلى دول الخليج. وأكد عادل بحسب (سونا)، سعي الوزارة لفتح أسواق جديدة لصادرات الثروة الحيوانيه الحية والمذبوحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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