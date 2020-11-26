“حميدتي”: انطفأ سراج الحكمة والوعي الكامل بقضايا وهموم البلد

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”: فقدت بلادنا اليوم الزعيم الصادق الصدّيق المهدي، وانطفأ برحيله سراج الحكمة والوعي الكامل بقضايا وهموم هذا البلد. وأضاف في حسابه على تطبيق فيسبوك، كنا ندّخرك للمواقف الصعبة والظروف السياسية المعقّدة التي تعيشها بلادنا، وتابع بحسب صحيفة السوداني: “فقدنا اليوم بعض تاريخنا وملامحنا وتسامحنا السوداني الأصيل”، معزياً الشعب السوداني وحزب الأمة القومي ولطائفة الأنصار وأسرة المهدي في فقدها الكبير، سائلاَ الله تعالى له القبول والرحمة والمغفرة بما قدم لشعبه وأمته الإسلامية والعالم أجمع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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