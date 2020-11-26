شعبة الذهب: تقاعس كبير في شراء حصائل صادر الذهب

كشفت شعبة مصدري الذهب، عن عدم شراء حصائل صادر الذهب في البنوك رغم الحوجة لاستيراد السلع الاستراتيجية، ووصفت الشعبة التقاعس عن شراء الحصائل بغير المبرر، وطالبت الدولة بالتدخل ووجود آلية واضحة للشراء.

وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال بحسب صحيفة الصيحة، أن المصدرين أدخلوا حصائل الصادرات للبنوك منذ نحو أسبوعين ورغم الإعلان عن تحرير الوقود لا يوجد أي مشترين، ووصف الأمر بغير المفهوم، وأضاف “إن سعر الدرهم في السوق الموازي في حدود 74 جنيهاً، بينما درهم حصيلة الصادر يبلغ 72 جنيهاً”، وتابع: “رغم ذلك لا يوجد أي مشترين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)