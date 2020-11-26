النيابة تحجز مقر نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم

حجزت قوة من الشرطة بأمر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب على منزل يقيم فيه نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، وأخطرت القوة تحت إشراف وكيل النيابة أحمد سليمان العوض السفير بإخلاء المنزل حسب التوجيهات.

وحجزت السلطات في العاشر من ديسمبر 2019م على العقار رقم (1) والمملوك باسم مصطفى عثمان فقيري مربع (12) في الخرطوم العمارات شارع (7)، وذلك بحسب توافر معلومات تفيد بوجود أسلحة داخل “قبو” المنزل.

ووفقاً لإفادات مالك المنزل مصطفى عثمان فقيري، أن النيابة دونت بلاغاً بالرقم 20/2019 تحت المادتين (35-36) المتعلقتين بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال “إنه قام باستئجار منزله للاتحاد الأوروبي بالخرطوم مفروشاً لمدة (5) سنوات، فيما مكث المستأجر (9) أشهر من تاريخ العقد المبرم بين الطرفين”.

وقال فقيري بحسب صحيفة الصيحة، إن الاتحاد الأوروبي بعث له رسالة عبر الإيميل تفيد بإخلائهم العقار لقيام الشرطة بإجراء التفتيش للمنزل، وأفاد أن النيابة قامت بعمليات حفر لكل الغرف بالطابق الأرضي، بزعمها وجود أسلحة في المنزل دون حضور مالك المنزل لعملية التفتيش أو من ينوب عنه، وأضاف: “ظلت عملية التفتيش والحفريات تتم داخل المنزل بتوجيهات من وكيل النيابة”، وأشار إلى أن السلطات تشدد الحراسة على المنزل.

وطالب مالك المنزل، النائب العام عبر محاميه بالخرطوم بفك الحجز على العقار وتسليمه لأسرته، إلا أن الطلب رُفض من قبل وكيل النيابة دون توضيح أسباب، وأوضح فقيري أنه تعرض لخسائر مادية فادحة جراء الحجز غير المبرر واستئجاره شقة بتكلفة مالية عالية، بجانب تراكم فواتير الكهرباء والمياه والنفايات لعدم سدادها طيلة فترة الحجز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)