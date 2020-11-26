مجلس الوزراء: انطفأ قنديلٌ من الوعي يستغرق إشعاله آلاف السنين من عمر الشعوب

نعي رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك للشعب السوداني، السيد الإمام الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب في السودان. ووصفه بإنه كان أحد أهم رجالات الفكر والسياسة والأدب والحكمة في البلاد، دالةً للديمقراطية، ونموذجاً للقيادة الراشدة، وصفحةً من الحلم والاطمئنان في زمان نُحت فيه السخط وتوالت الخيبات على صدر كتاب التاريخ.

وأضاف بحسب صحيفة السوداني: برحيل الإمام، انطفأ قنديلٌ من الوعي يستغرق إشعاله آلاف السنين من عمر الشعوب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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