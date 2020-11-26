فيصل: انهد ركن ركين.. ورحلت جبال من الحكمة والمعرفة

قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن رحيل الإمام الصادق المهدي فقدٌ مُوجعٌ وقاسٍ، انهد ركن ركين، ورحلت جبال من الحكمة والمعرفة.
وكتب فيصل في حسابه الرسمي بـ(فيسبوك) بحسب صحيفة السوداني، رحمه الله وأمطر علی قبره شآبيب الرحمة والمغفرة، معزياً أسرته وجماهير الأنصار وحزب الأمة وللشعب السوداني الصابر المُحتسب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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