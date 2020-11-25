عاجل.. تعرف على عدد اللاجئين الإثوبيين بالسودان

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن السودان، ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين بولايتى القضارف وكسلا إلى 42 ألفا 217 لاجئا، فيما زال الآلاف يتوالون على السودان هربا من الحرب التي تشنها قوات الجيش الإثيوبي على إقليم تيجراي.



وأوضح بلال أحمد موسى رئيس لجنة الطوارئ للوافدين بمعتمدية اللاجئين، اليوم أن عدد اللاجئين الإثيوبين في معسكر حندايل بلغ 26 ألفا و869 لاجئ وفي القرية ثمانية 15 ألفا و348 لاجئ، مناشدا الحكومة والمنظمات الانسانية والمجتمع الدولي بتقديم الخدمات والتدخل وذلك للإعداد الكثيرة للاجئين الإثيوبيين بولايتي القضارف وكسلا.

وأشار موسى خلال مؤتمر صحفي إلى تقديم الخدمات للاجئين بصورة مستمرة عبر الهلال الأحمر السوداني والشركاء.. مؤكدا إقامة معسكرات ثابتة لهم في ام راكوبة، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

من جانبه قال رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني الفاضل عامر، إن فريقا تابعا لهم زار ولايتى القضارف وكسلا وتعرف على الأوضاع والاحتياجات وتقديم المساعدات من إيواء ورعاية صحية ودعم نفسي للاجئين.