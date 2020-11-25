حزب الامة: الامام الصادق المهدي تحت رعاية طبية ممتازة

اصدرت الامانة العامة لحزب الامة بيانا نفت فيه ما يتداول حول صحة الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي وكيان الانصار وفق صحيفة صوت الامة جاء فيه

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

الأمانة العامـة

الإفادة اليومية للحالة الصحية لرئيس حزب الأمة القومي (30)

نود أن نؤكد لكل أهلنا في كل ربوع الوطن الحبيب وفي المهجر أن لاصحة لمايتداول من شائعات حول صحة الحبيب رئيس الحزب، وأن لمؤسسات الحزب وهيئة شؤون الأنصار والأسرة غرفة متابعة تتلقى التقارير عن الحالة الصحية للحبيب الإمام علي مدار الساعة. نرجو من كل أهلنا ومحبي الإمام في داخل السودان وخارجه أن يتابعوا حالتهِ الصحية عبر مايُصدر من إفادةٍ يوميةٍ من غرفة المتابعة الرسمية.

ونؤكد أنه يواصل التداوي تحت إشرافٍ طبيِّ يتمتع بكفاءةٍ عاليةٍ، نسأل الله أن يتولاه برعايتهِ وحفظهِ وأن يشفيهُ شفاءاً عاجلاً لايغادر سقماً.

الاربعاء 25نوفمبر 2020م

الأمانة العامـة

دار الأمة_أم درمان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)