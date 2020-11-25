مدير عام قوات الشرطة يؤمن على استمرار حملات البرق الخاطف

اكد الفريق أول شرطة حقوقي /عزالدين الشيخ علي منصور مدير عام قوات الشرطة اهتمام رئاسة الشرطة ببسط الامن الامن في كافة ربوع البلاد وايلاء ولاية الخرطوم اهمية قصوي لخصوصية ورمزية الولاية كعاصمة سياسية للبلاد تضم كافة النسيج الاجتماعي بالبلاد جاء ذلك لدى تراسه الاجتماع الخاص بتأمين ولاية الخرطوم بحضور رؤساء الهيئات ومديري الادارات المتخصصة وقال ان الخرطوم تمثل مركز الثقل السكاني والاقتصادي ووعد بتهيئة بيئة العمل وتذليل كافة الصعاب التى تواجه شرطة ولاية الخرطوم لتلعب الدور المنوط بها على الوجه الامثل بسطا لهيبة الدولة وإنفاذا لحكم القانون و استعرض الاجتماع وفق المكتب الصحفى للشرطة الموقف الامني والجنائي بولاية الخرطوم وامن الاجتماع على استمرار حملات البرق الخاطف واستمرار خطط العمل المنعية والكشفية عبر الدوريات والارتكازات والانتشار الشرطي المكثف بالشوارع الرئيسة والتقاطعات لنشر الطمأنينة وسط المواطنين وحماية الارواح والممتلكات.ووجه سيادته بتفعيل الخطط وتسخير كافة الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذها الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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