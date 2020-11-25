على خطي المدرب الأسبق غوميز يفاجئ نجوم المريخ بتغيير النظام الغذائي

فاجأ مدرب المريخ الجديد الفرنسي غوميز، لاعبي الفريق بتغيير النظام الغذائي الخاص بهم، وبحسب صحيفة (السوداني) فإن المدرب الفرنسي تحدث مع الجهازين الفني والاداري وكذلك اللاعبين ومن ثم اصدر قراراً بتغيير النظام الغذائي ومواعيد الوجبات اليومية.

ووفقا لموجهات المدرب الفرنسي، غوميز، فان موعد وجبة الافطار بات مبكراً وبالتحديد في الساعة الثامنة صباحاً، بينما تقرر لوجبة الغداء خلال فترة الظهيرة.