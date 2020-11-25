الخارجية تنفي تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية السودانية الاربعاء إن ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة عار عن الصحة.

وأضافت وفق صحيفة في تعميم صحفي صادرة من مكتب الناطق الرسمي للخارجية إذ لم يحدث ان صوّت السودان لأي مشروع قرار قدمته إسرائيل، خلال دورة الجمعية العامة الحالية أو الدورات السابقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)