اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الخارجية تنفي تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

قالت وزارة الخارجية السودانية  الاربعاء إن ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة عار عن الصحة.

وأضافت وفق صحيفة في تعميم صحفي صادرة من مكتب الناطق الرسمي للخارجية إذ لم يحدث ان صوّت السودان لأي مشروع قرار قدمته إسرائيل، خلال دورة الجمعية العامة الحالية أو الدورات السابقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تنفي تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"