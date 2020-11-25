وفاة طفلين إثر تسمم بمبيد بالدندر

قالت ميساء إبراهيم مسؤول التقصي بإدارة الطواريء بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بسنار بأنه ورد إليهم بلاغ من محلية الدندر بوفاة طفلين بمنطقة البردانة بمحلية الدندر، إثر تسمم بمبيد، مؤكدة بأنهم قاموا بزيارة للمنطقة.
وأكدت ميساء بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن التسمم جاء نتيجة خلط المبيد بالطعام ما أدى إلى وفاة طفلين وتم تحويل اثنين آخرين إلى مستشفى سنجة.
وأبانت أن هناك ثلاثة من الحيوانات نفقت، وأنه تم عمل توعية للمواطنين بالإهتمام بالنظافة وحفظ المبيدات بعيداً عن مكان إعداد الطعام، يذكر أن البلاغ ورد من مدير طبي مستشفى الدندر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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