وصف الصحفيين بـ(الصعاليك).. بلاغ ضد البنك الزراعي وموظفين بنيابة الفساد

تم فتح بلاغ بالرقم (66/2020) بنيابة الفساد بتاريخ 9 أكتوبر 2020 تحت المادة (2/177) خيانة الأمانة للموظف العام، حيث تم إلقاء القبض على (4) موظفين، وهم: مدير قطاع الخرطوم ومدير فرع بحري ومراقب فرع بحري وأمين المخازن بالفرع، ليتم الإفراج عنهم بالكفالة المالية.

وبحسب صحيفة المواكب، فإن تفاصيل القضية تعود لوجود عجز في مخازن السماد بفرع البنك الزراعي ببحري، وتورط (4) موظفين في القضية، وتقدر قيمة السماد بمبلغ (11.735.000) مليون جنيه لـ(2347) جوالاً زنة 50 كيلو، بواقع بيع الجوال بمبلغ (5) جنيهات للجوال، لتقوم إدارة البنك بفرع بحري بسداد قيمة السماد بطرق ملتوية، تكشف عن تلاعب في السعر وبقيمة أقل من السعر المعلن بنسبة 50% بواقع (2) جنيه ونصف للجوال، تحت غطاء البيع لزبون عام، وإثر ذلك تم فتح البلاغ بنيابة الفساد.

وسعى المدير العام بالبنك ومساعديه عبر الإدارة القانونية بالبنك لشطب البلاغ، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، ونشرت – وفقاً لما تم تداوله لوسائل إعلام متعددة – إلى أن بنك السودان المركزي واللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير أوصت بإقالة المدير العام للبنك، لفشله في الموسم الزراعي الصيفي 2019-2020م والعروة الشتوية، إضافة لوجود تجاوزات للمدير العام في مدخلات الإنتاج.

وأكد المدير العام للبنك – لدى مخاطبته ورشة الالتزام بالبنك الزراعي – أنه باق في موقعه كمدير، وتبقى على تعاقده مع البنك عامان، ووصف الصحف والصحفيين الذين يتداولون فساد البنك بـ(الصعاليك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)