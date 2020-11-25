تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب تحدثوا فيه حول مايخص الدعم الذي قدم للسودان من دولة إسرائيل لتقليل أزمة الخبر التي إجتاحت البلاد منذ بداية الثورة والتي لم تجد الحل حتى الأن.
وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد قال الشباب إن أزمة الخبر مازالت موجودة على الرغم من الدعم الذي قدمته دولة إسرائيل ، فيما قال البعض الأخر إنهم لم يسمعوا بذلك الدعم ولم يشاهدوه على أرض الواقع مبينين مدى معاناتهم التي مازالت مستمرة وأن الصفوف لم تحل حتى الأن ، بينما أبدى آخرون إستغرابهم من السؤال الذي وجهته لهم مقدمة الحلقة حيث قالوا (هو في دعم جاء السودان يعني).
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: شباب يدلون بآرائهم حول الدعم المقدم من دولة إسرائيل لتخفيف أزمة الخبر في السودان ويقولون (جينا نكحلا عميناها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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