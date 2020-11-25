الكنين يتعهد بدعم برامج منظمة أطفال الشوارع

تعهد والي ولاية الجزيرة دكتور عبد الله إدريس باستمرار دعم برامج منظمة أطفال الشوارع بالولاية. وشدد لدى لقائه بمكتبه أمس بأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة بحضور دكتورة صفية عبد الرحمن المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية وعثمان عابدين الأمين العام للمنظمة شدد بحسب صحيفة السوداني، على ضرورة إزالة مسببات التشرد خاصة لفئة اليافعين والأطفال واستصحاب وتنفيذ برامج تثقيفية وحرفية لتقويم السلوك التربوي والمنهج الحرفي والتقني لخلق جيل يخدم الوطن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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