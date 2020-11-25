في اتصال هاتفي مع الميرغني.. جبريل يدعو لتهدئة الأوضاع بالشرق

دعا رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جِبْرِيل ابراهيم رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل و مرشد الطريقة الختمية المقيم في القاهرة، مولانا محمد عثمان الميرغني، للتدخل والعمل على تهدئة الأوضاع بشرق السودان.

وأشار الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة معتصم احمد صالح في تصريح صحفي بحسب صحيفة أول النهار، إجرى رئيس الحركة اتصالاً هاتفياً مساء أمس، بمولانا الميرغني، بدوره بارك لرئيس الحركة و الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام و للشعب السوداني اتفاق السلام و هنئهم على الانجاز العظيم وتمنى الميرغني أن يعم السلام جميع انحاء السودان حتى تنعم البلاد بالامان و الاستقرار، و تناول اللقاء الأوضاع في شرق السودان، بذل المزيد من الجهود لوقف الاستقطاب الاجتماعي الحاد الذي بدأ يتشكل حتى ينعم شرقنا الحبيب بالانسجام الإجتماعي والاستقرار.

و تحدث في اللقاء الهاتفي محمد الحسن الميرغني الذي هنأ بدوره الشعب السوداني و الاطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام بمناسبة تحقيق السلام و عودة قيادات حركات الكفاح المسلح الى البلاد وتمني أن يكون اتفاق السلام مدخلاً رئيسياً لتوفير الأمن و الاستقرار و الرخاء للسودان و شعبه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)