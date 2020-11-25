السفارة البريطانية تفتح مركزاً جديداً لمنح التأشيرة في الخرطوم

أعلنت السفارة البريطانية في الخرطوم اليوم “الأربعاء”، عن افتتاح مركز جديد لمنح التأشيرة البريطانية في السودان. وقالت السفارة في تعميم على صفحتها الرسمية “بفيسبوك”، إنّ دائرة التأشيرات والهجرة البريطانية ستستمر في معالجة طلبات التأشيرة في جنوب أفريقيا بما يتماشى مع معايير خدمة العملاء العالمية، مؤكدةً بحسب صحيفة السوداني، أنهُ ليس للموظفين في مركز تقديم طلب التأشيرة أيّ تأثير على الإطلاق على نتيجة أيّ طلب تأشيرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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