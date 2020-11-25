ركود ومخاوف من الموجة (2) لكورونا بأسواق العاصمة

تشهد أسواق العاصمة الخرطوم هدوءا وتخوفاً من التجار من الافلاس خاصة مع التراجع الكبير في البيع بسبب التحسب للموجة الثانية لكورونا، وأشار رئيس تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبيب، إلى أن هنالك انكماشاً في السوق وضعفاً في القوى الشرائية رغم وفرة البضائع وانتقد فتح الله تصريح وزيرة الماليه بأن ” البلد فاضية ومافيها قروش وماشة بقدرة قادر” وأوضح أن هذه التصريحات تفتح أبواب استغلال تجار الازمات للوضع الاقتصادي، مشيراً إلى استقرار أسعار السلع نوعا ما بجانب التزام التاجر والمواطن بارتداء الكمامات .

وقال تاجر بسوق بحري ابراهيم علي، أمس ، إن التجار مهددين بالإفلاس بسبب تراجع القوى الشرائية ، وأوضح بأن هنالك تخوفاً من أن تتسبب الموجة الثانية في إغلاق الأسواق كالسابق ما يزيد الأسعار

وقال إن هنالك ضعفاً في الحركة التجارية وسيتفاقم أكثر مع الموجة الثانية لكورونا

وتحدث تاجر بحلة كوكو محمد الجاك قال إن هنالك شللاً في الحركة التجارية رغم وفرة البضائع ، مبيناً حدوث زيادة في زيت الفول (8,600) جنيه للجركانة عبوة (36) رطلا والزيت الابيض (7,600) جنيه مبيناً زيادة لبن البدرة (2) كيلو وربع لـ(4) آلاف جنيه وأن هنالك حالة تخوف وسط التجار من ضعف القوة الشرائية ، وقال بحسب صحيفة السوداني، ان الفيروس ربما يؤثر بشكل كبير في حال تفاقم وتفشي الوباء بالعاصمة مما يؤثر في السوق ، متوقعاً تراجع الأسعار بسبب ضعف القوة الشرائية ، مضيفاً بأن هنالك التزماً كبيراً بلبس الكمامة .

واشار تاجر سلع بأم درمان بابكر احمد لاستقرار بعض اصناف السلع لضعف القوى الشرائية ووفرة السلع ، مبيناً ان سعر العدس (450) جراما (160) جنيها اما سعر الصابون (50) جنيها للقطعة فيما استقر دقيق سيقا في (160) جنيها لكيلو البكت واستقر شاي الغزالتين عبوة (450) جراما في (800) جنيه وعبوة (225) جراما بسعر (200) جنيه لسعر القطاعى وارتفع سعر الصلصة الكبيرة من (200 ـ 250) والظرف بـ(60) جنيها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)