عاجل.. الأمة القومي يؤكد استقرار صحة الصادق المهدي

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الأربعاء 25 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
طمأن الأمين العام لحزب الامة القومي الواثق البريرالسودانيين على استقرار صحة الإمام الصادق المهدي.
وقال البرير في تغريدة له على حسابه فى الفيس بوك " أطمئن الأحباب والحبيبات في كل ربوع السودان بإستقرار حالة السيد رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي ونتمنى له عاجل الشفاء والعودة إلى أرض الوطن، وندعو الله أن يرفع عن بلادنا الوباء والبلاء".
وناشدت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي كافة الأحباب والحبيبات وكل أهل السودان بأن يتضرعوا إلى الله تعالى بأن يأخذ بيد الإمام الصادق المهدي إلى تمام الشفاء ويمتعه بالصّحة والعافية والشفاء لكل المرضى أجمعين.
واشارت الإفادة اليومية للحالة الصحية لرئيس حزب الأمة القومي يوم الاثنين الي استقرار حالة الامام الصادق المهدي وهو مستمر في تلقى الرعاية الطبية تحت إشراف فريقه الطبي المتميز بمدينة الشيخ خليفة الطبية بالامارات، وقالت" نسأل الله أن يتقبل دعوات كل المحبين له ونسأله تعالى أن يخفف هذه الموجة من جائحة كورونا على كل المصابين وأن ينعم عليهم بالشفاء.
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