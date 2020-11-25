  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعااء الموافق 25 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

رافضاً الإضراب.. النائب العام: لا مانع من الاستماع للمطالب المهمة لأعضاء النيابة

إضراب شامل و مفتوح لوكلاء النيابة ورفض لتسوية النائب العام

الشرطة تُعلن انتهاء التسليم الآجل للجوازات، ومعاودة العمل بالمواقيت القياسية.

جبريل: العدل والمساواة ليست جاهزة للانتخابات

عبد الرحيم دقلو يدعو الحلو وعبد الواحد للحاق بركب السلام

الأمين العام لحزب الأمة يطمئن السودانيين على صحة المهدي

السفارة السودانية بالقاهرة تغلق أبوابها بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا

صحيفة صوت الأمة:

مصادر لـ (صوت الأمة): زيارات خاطفة لأربعة وفود اسرائيلية سرا

الأمة القومي يناشد بالترع لله لشفاء الإمام الصادق

الحرية والتغيير: الشعب موعود بأزمة اقتصادية طاحنة

أديب: توصيات للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين فى فض الاعتصام

صحيفة الوطن:

مناوي:ليس لدينا تحالف مع العسكر ويجب تغيير الحاضنة السياسية

قيادي بالحرية والتغيير :الشعب السوداني موعود بأزمة اقتصادية طاحنة

الداخلية تعلن انتهاء أزمة الجواز الإلكتروني

جبريل يكشف عن تفاصيل اغتيال الشهيد خليل إبراهيم

صحيفة أخبار اليوم:

اتفاق بين التربية والثقافة والاعلام علي بث المقررات الدراسية عبر الاذاعات والفضائيات

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الامانة العامة لحزب الامة تناشد السودانيين بالتضرع إلى الله لشفاء الامام الصادق المهدي

الجبهة الثورية تدعو الشعب السوداني للمحافظة علي سلام جوبا

الاستاذ عاصم البلال الطيب يكتب في أجراس فجاج الأرض: شوتال الشرق

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)