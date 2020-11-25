(600) شخص لقوا حتفهم في مذبحة “ماي خضرا” بإثيوبيا

أكد تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، على الانتهاء من التحقيقات في مقتل المدنيين في “ماي خضرا” غرب اقليم تيغراي الاثيوبي، وان المذابح التي وقعت هناك نفذتها مجموعة غير رسمية تدعى (سامري).
وكشف التقرير وفق صحيفة السوداني عن استخدام (العصي والسكاكين والمناجل وغيرها من الأدوات الحادة)، في عمليات القتل. وقدّر عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الهجمات بأكثر من 600 شخص.
وقال التقرير ان فريق تقصي الحقائق، زار المنطقة، واستمع لشهادات السكان الذين اشاروا انه في يوم 9 نوفمبر، ومع اقتراب زحف الجيش الفيدرالي للمنطقة، نفذت هذه المجموعة مداهمات على المنازل، حيث قتلت المئات انطلاقاً من أصلهم العرقي، عبر ضربهم بالعصي وطعنهم بالسكاكين والسواطير وخنقهم بالحبال ونهب وتدمير ممتلكاتهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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