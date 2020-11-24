اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق بالحفل الذي أحياه الفنان محمد النصري العائد للغناء بعد فترة طويلة من التوقف.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد رصدت عدسات الجمهور كل كواليس الحفل الذي أحياه الفنان الملقب بملك الجمهور بنادي الضباط بالخرطوم وسط حشود جماهيرية امتلأت بها جنبات المسرح الكبير.
ورصد أحد جمهور النصري أصعب لقطات الحفل حينما انقطع “سلك” من آلة الطمبور الذي كان يعزف به الفنان وهو يغني مع جمهوره في رائعته “أماني”.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد واصل ود النصري الغناء والعزف على أربعة أسلاك فقط بدلاً عن خمسة أسلاك وهو عدد أسلاك الآلة, حيث أكمل الغناء ببراعة يحسد عليه وهو الأمر الذي أسعد جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي وجعله يتفاخر بإمكانيات الفنان الكبير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ماذا فعل الفنان ود النصري عندما انقطع “سلك” الطمبور أثناء غنائه مع الجمهور “أماني” خلال حفله الضجة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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