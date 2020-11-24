وزير الطاقة يعلن إخطار أكبر شركة صينية عاملة بقطاع النفط في السودان بإنتهاء فترة اتفاقية الإستكشاف والإنتاج

افاد وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبدالرحمن بان اخطار انتهاء الاتفاقية الذي تم توجيهه الي الشركة الصينية لإفادتها رسميا بإنتهاء فترة اتفاقية الإستكشاف والإنتاج (EPSA) في ٣١ ديسمبر الشهر القادم لمربع (6A- ) أمتياز شركة بتروانيرجي ، أن ذلك يعتبر جزء تعاقدي وخطوة قانونية يجب أن تتم قبل ٦٠ يوم من تاريخ نهاية الإتفاقية، وهي تجيئ في إطار المتابعة التعاقدية المستمرة لإتفاقيات النفط لضمان الالتزام ببنودها .

وأكد المهندس خيري أن السودان يعتبر دولة الصين حليف استراتيجي في الكثير من المشروعات التي تشمل الكهرباء والتعدين وكذلك النفط، وأن الوزارة تسعي الي تواجد الصين وشركاتها النفطية في الاستثمار في السودان بكل أشكاله، مشيراً الي الفوائد الاقتصادية التي تحققت للبلدين بجانب الفوائد الفنية التي اكتسبها العاملون من حجم التعاون عبر سنين طويلة مع شركات النفط الصينية، وعدد خيري المشاريع التي تجري الآن في القطاعات الثلاثة للوزارة متمثلة في المشاركة في مشاريع انشاء محطات قري ٣ وبورتسودان وغيرها، وان الوزارة وقعت مؤخرا عدد من اتفاقيات التعدين في اكثر من ٥ مربعات لشركة ونباو الصينية المعروفة، وكذلك استمرار التعاون في مجال النفط مع بتروانيرجي والتعاقد مع اقوي الشركات الصينية لتعمير وصيانة المصافي.

معلناً عن اتاحة الفرص للشركات الصينية لمزيد من الاتفاقيات في مربعات متعددة بما في ذلك امكانية اتفاق جديد لمواصلة الانتاج وتطوير العمل في مربع (6).

أما فيما يتعلق بمسألة الديون، فقال خيري: “هذه مسئولية قومية تشمل العديد من الشركات الدولية وتتعامل معها وزارة المالية بالأسس المتخصصة، ونحن في وزارة الطاقة نتعامل مع هذه الجهات من منطلقات فنية في الأساس ونعمل علي متابعة تنفيذ الشروط التعاقدية وواجبنا أن نخطر الجهات ذات الصلة بكل الشئون الأخري في التعاقد بما في ذلك الدفعات المالية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)