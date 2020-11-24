عاجل.. علي بن أبي طالب يقدم اوراق إعتماده سفيراً ومفوضاً لدى سويسرا

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قدّم السفير علي بن أبي طالب عبدالرحمن الجندي اليوم، أوراق اعتماده لفخامة سيمونتا ساماروجا رئيسة الإتحاد السويسري سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى دولة الإتحاد السويسري.



ونقل السفير علي بن أبي طالب تحيات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالى، وتوجيهاته بأهمية تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما دعم جهود التنمية والسلام في السودان، كما تناول اللقاء أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة الانتقالية.

وأعربت فخامة رئيسة الإتحاد السويسري عن تهانيها للقيادة السودانية بتوقيع إتفاقية السلام متمنيةً أن يسود الإستقرار ربوع البلاد معبرةً عن إستعداد سويسرا للتعاون مع الحكومة الانتقالية في إنفاذ إتفاق السلام .