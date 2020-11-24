عاجل.. أنباء عن تدهور صحة زعيم حزب الأمة الصادق المهدي

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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن صحة زعيم حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي تدهورت في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع الشهر الحالي.
ويتلقى المهدي، 85 عامًا، العلاج في دولة الإمارات بعد نقله إليها بطائرة خاصة ضمن آخرين من أسرته أصيبوا بكورونا.
وناشد الحزب الشعب السوداني في بيان ”الدعاء للصادق المهدي“.
وفي موجة ثانية تشهدها البلاد، ارتفع في الأسبوعيين الماضيين عدد المصابين بالفيروس التاجي إلى المئات بحسب وزارة الصحة السودانية، كما أن السلطات فرضت إجراءات جديدة لمنع تفشي الوباء.
ومنعت السلطات الحفلات الجماهيرية وأغلقت صالات الأفراح وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعمل بنسبة 50% من موظفي الخدمة المدنية، بينما استبعدت إغلاق البلاد بسبب ما أسمته الخسائر الصحية والاقتصادية الكبيرة، التي لازمت الموجة الأولى من الوباء.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد منذُ بدء انتشار كورونا إلى 16431 إصابة، وتوفي 1202 شخصا، وتماثل للشفاء نحو 9854 حالة.
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