شاهد بالفيديو.. إسرائيلي يلقي تحية صباحية من شُرفة غرفته بالخرطوم

أظهر مقطع فيديو نشرته قناةTRT لإسرائيلي صوره من على شرفة الفندق الذي يقيم فيه في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، وهو يلقي التحية الصباحية لأصدقائه مبتهجا بتواجده بالخرطوم.

وقال الضيف الإسرائيلي وفق الترجمة العبرية بحسب صحيفة السوداني (صباح الخير يا أصدقاء، نحن في الخرطوم بالسودان، هذه الإطلالة من غرفتي بالفندق، بعد دقائق سنخرج للسياحة) مضيفاً: يمكنكم الاستمتاع بالمناظر الآن نحن خارجون).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)