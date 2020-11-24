حالات لأمراض خطيرة في معسكرات اللاجئين الإثيوبيين

كشفت دكتورة أميرة هاشم القدال مدير عام وزارة الصحة بولاية القضارف عن وجود حالات لأمراض الأيدز ، الكبد الوبائي ، الدرن ، فضلا عن أمراض السكري وضغط الدم ووجود عدد كبير من الحوامل في معسكرات اللاجئين الإثيوبيين بولاية القضارف وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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