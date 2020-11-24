قرارات صارمة ضد سائقي البصات السفرية

أصدر مدير دائرة المرور السريع العميد شرطة حقوقي كمال حامد الضي، قراراً بسحب رخص القيادة عن بعض سائقي البصات السفرية الذين تم توقيفهم بتعاطي الكحول أثناء قيادتهم للبصات السفرية بطرق المرور السريع.

وجاء في القرار سحب الرخصة لمدة عام، وفي حالة تكرار السلوك يتم سحب رخصة القيادة نهائياً من السائق، ونوه الضي على عدم التلاعب بأرواح المواطنين.

وأعلن الضي بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن توجيهات صارمة لمنسوبيه في كل طرق المرور السريع لتشديد الرقابة على السائقين، ولوح بإتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)