كشفت مصادر موثوقة عن لقاء جمع “حميدتي” بـ”موسى هلال” في معتقله قبل شهر، قال فيه حميدتي لموسى هلال (لا بطلعك من السجن ولا بطلع المعاك).

كما نوهت المصادر لوجود تأجيل مستمر لجلسات محاكمة زعيم المحاميد موسى هلال، وذلك بعد أن وصل التقاضي إلى مراحله الأخيرة بعد أن تم السماع للشهود الذين نفوا علاقة موسى هلال بالجرائم المنسوبة إليه.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، إن آخر محكمة تم السماع فيها للشهود وبعدها مفروض أن يكون النطق بالحكم، تأجلت المحكمة لأكثر من 5 إلى 6 جلسات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)