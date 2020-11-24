جبريل: العدل والمساواة ليست جاهزة للانتخابات

قال رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، إن الحركة ليست جاهزة للانتخابات وتحتاج إلى وقت لإنزال رؤيتها إلى القواعد لخوض الانتخابات.

وأشار، إلى رؤية الذين كانوا في المعارضة والحركات المسلحة بترتيب الأوضاع حتى يعدو أنفسهم للانتخابات، مؤكداً أن حركة العدل والمساواة ستحظى بدعم كبير من الشارع السوداني بالإضافة إلى تفكيك النظام السابق حتى لا يعود إلى الحكم بثوب جديد، قائلاً “التفكيك الذي نسعى إليه ليس إعادة تمكين لطرف آخر بصورة أكبر من النظام السابق”.

وفي سياق منفصل، قال جبريل بحسب صحيفة السوداني، إن هنالك جهات تظن انها حصلت على غنيمة في حين غفلة واختطفوا الثورة، مانحين أنفسهم أوزاناً غير حقيقية، مؤكداً أنه بمرور الزمن لا بد أن تعود الأوضاع إلى صورتها الطبيعية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)