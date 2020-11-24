مطربة (قونة) تعرض شاعر وكاتب معروف لموقف محرج

تعرض شاعر وكاتب أغنيات معروف لموقف محرج ومذل من مطربة جديدة مثيرة للجدل أمام عدد من أفراد الفرقة الموسيقية كانوا شهوداً على الحادثة المؤسفة.

وعلمت مصادر أن كاتب الأغاني وبحكم أن الحال واقف و(مفلس) قام بتوسيط بعض من أصدقاء المطربة من أجل أن تغني واحدة من أغنيات كثيرة كتبها لها خصيصاً، ونصحه هؤلاء بأن ينسى أمرها لأن هذه اللونية (الجادة) لا تتناسب مع ما تقدمه المغنية من غناء (هابط).

إلا أن الشاعر المسكين لم يعمل بنصيحة من وسطه وظل يطارد المطربة في إصرار شديد من حفل لآخر إلى أن صرخت الـ(قونة) في وجهه، وقذفت بالحقيقة المرة أمام الناس، وقالت له أنها لا تستطيع أن تغني ولا واحدة من أغنياته التي كتبها، لأنها ببساطة شديدة لن تنفع مع الناس في الحفلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)