الإعلامية عفاف حسن أمين أمام القضاء

أشارت مصادر موثوقة إلى أن الإعلامية عفاف حسن أمين ستقف أمام القضاء مرة أخرى نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب برنامج “راهن على بكرة” الذي تم بثه رمضان قبل الماضي.

وأصدرت حماية المستهلك أمر قبض في مواجهة عفاف حسن أمين، منتصف رمضان قبل الماضي، وذلك عقب بلاغ نسرين النمر تتهمها فيه بتشابه فكرة برنامج (راهن على بكرة) لفكرة برنامجها (عرق جبين)، وتم عرض البرنامجين على شاشة قناة النيل الأزرق وشطب البلاغ في نيابة حماية المستهلك وتحويل القضية إلى مدنية.

وبحسب صحيفة المواكب، فتح بلاغ بنيابة الملكية الفكرية، وخلال الجلسة الأولى طالبت النمر البنك السعودي بتعويض قدره ملياران و200 مليون، وطالب البنك السعودي بانضمام قناة النيل الأزرق للقضية، لأنها المنتجة للبرنامج وما زالت القضية متواصلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)